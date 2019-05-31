​Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа

Заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал в четверг "энергичный" ответ на новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдет, мы должны будем ответить энергично", - заявил Сид журналистам. Он также назвал неожиданное решение Трампа "ледяным душем".