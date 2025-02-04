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Мексика поддержала закрытие USAID

Мексика поддержала закрытие USAID Агентство по международному развитию США (USAID) стоит закрыть из-за вмешательства агентства во внутренние дела других стран.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 22:58
Мексика поддержала закрытие USAID

Агентство по международному развитию США (USAID) стоит закрыть из-за вмешательства агентства во внутренние дела других стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое мнение выразила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"С USAID столько всего связано, что его действительно лучше закрыть. Это агентство финансировало все: от исследовательских проектов до оппозиционных групп в правительствах. Так было в Мексике, где организация "Мексиканцы за коррупцию" (полное название "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности" - ред.) получала поддержку от этого агентства, что было доказано. Почему это агентство вмешивается в политику?" - отметила Шейнбаум.

По мнению мексиканского лидера, если США намерены оказывать помощь и поддержку другим странам, они должны открыть другие типы каналов, которые будут прозрачными.

Напомним, что администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению американского президента Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

Действия администрации республиканца Трампа в отношении USAID, которое являлось одним из инструментов внешней политики Вашингтона и влияния США на другие страны, уже вызвали бурю протестов среди членов американской Демократический партии. USAID формально является независимым агентством, но в действительности работает в структуре Госдепартамента США.

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