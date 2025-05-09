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Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива

Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива Власти Мексики подали в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.
Другие страны
9 мая 2025 г. 21:11
Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива

Власти Мексики подали в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.

Как передает Report, об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Иск уже подан, <…> и он все еще находится на рассмотрении", - сообщила она.

"Все, чего мы хотим, - это чтобы указ правительства США о переименовании Мексиканского залива в Американский был выполнен. В указе правительства Соединенных Штатов относительно Американского залива упоминается только та часть, которая соответствует континентальному шельфу США, а не весь залив, поскольку у правительства нет полномочий присваивать имя всему заливу", - объяснила Шейнбаум.

"Мы бы ничего не могли сказать об изменении названия штата, горы или озера. Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована", - добавила она.

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