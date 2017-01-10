Мексика передала США подозреваемого в нападении на сотрудника американского консульства

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Подозреваемый в нападении сотрудника американского консульства в Гвадалахаре выдан США и уже находится вне территории Мексики.

Как передает Report, об этом сoобшил газета Universal.

По данным властей, Зафар выстрелил в сотрудника консульства США в городе Гвадалахара, американец получил ранение в грудь и находится сейчас в стабильном состоянии. Преступник поджидал автомобиль сотрудника консульства, а затем открыл по нему огонь.

Министерство иностранных дел и генеральная прокуратура Мексики сообщили, что подозреваемый Зия Зафар является гражданином США. В доме, где его задержали, были найдены парик и черные очки, которые он предположительно использовал во время нападения.