Мексика отзывает посла из Аргентины после кражи книги

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро отзывают домой в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе, передает Report.

"Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книги из знаменитого магазина. Пока что я дал ему указание вернуться домой", - написал в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Камера наблюдения магазина Ateneo зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. Он был перехвачен охранниками и доставлен в полицию.

"Если будет подтверждено, что видео соответствует действительности, то он будет немедленно отстранён от должности. Нулевая терпимость к нечестности", - отметил Эбрард.