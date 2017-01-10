Мексика ответила на предложение Трампа заплатить за стену

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мексика "никоим образом" не будет платить за стену на американо-мексиканской границе, которую хочет построить избранный президент США Дональд Трамп, чтобы остановить нелегальную иммиграцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай во время выступления на мексиканском телевидении.

Своим заявлением глава МИД поддержал позицию своей страны, которая отказывается платить за стену между США и Мексикой, которая стала предметом спора между Трампом и мексиканской стороной еще с начала его президентской кампании в июне 2015 года.

6 января Трамп написал на своей странице в Twitter, что все расходы, которые понесет Мексика во время строительства стены, США возместят ей позже.