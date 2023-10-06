Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил он на пресс-конференции перед переговорами в Мехико с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными американскими чиновниками

"Это разрешение на строительство стены является шагом назад", - сказал президент.

Лопес Обрадор подчеркнул, что незаконный оборот наркотиков, торговля и инвестиции также будут в повестке дня переговоров, которые пройдут на фоне увеличения числа людей, пересекающих мексиканскую границу с США.

Свое недовольство выразила и министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена: "Мы верим в мосты, а не в стены".

Напомним, что США приостановили строительство стены на границе с Мексикой в 2021 году: во время предвыборной кампании Байден пообещал, что при его администрации процесс ее возведения прекратится. Однако уже в 2023 году власти штата Техас решили сами возобновить строительство стены после нескольких месяцев переговоров с владельцами частной собственности.