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Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента

Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который укрывается в посольстве.
Другие страны
3 марта 2024 г. 07:47
Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента

Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который укрывается в посольстве.

Как передает Report, об этом в интервью радиостанции Radio Fórmula заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

"Это невозможно сделать, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства. Мы анализируем просьбу о предоставлении убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу", - заявила А.Барсена.

По словам министра, Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища. Особенно когда они спасаются от политических преследований, добавила она.

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