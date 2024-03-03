Мексика отказалась выдать Эквадору бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который укрывается в посольстве.
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"Это невозможно сделать, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства. Мы анализируем просьбу о предоставлении убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу", - заявила А.Барсена.
По словам министра, Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища. Особенно когда они спасаются от политических преследований, добавила она.