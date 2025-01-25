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Мексика отказалась принять рейс из США с нелегалами

Мексика отказалась принять рейс из США с нелегалами Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, временно сорвав планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов.
Другие страны
25 января 2025 г. 09:41
Мексика отказалась принять рейс из США с нелегалами

Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, временно сорвав планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов.

Как передает Report об этом сообщают западные СМИ.

По информации СМИ, два самолета ВВС США C-17 с депортируемыми мигрантами на борту направились в Гватемалу, перевозя около 80 человек каждый. Третий рейс, запланированный в Мексику, так и не вылетел. Причины отказа со стороны мексиканского правительства пока не уточняются.

Правительство Мексики заявило, что выступает против односторонних мер США, включая возобновление политики "Оставайся в Мексике", согласно которой мигранты должны ожидать рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища в США в соседней стране.

20 января Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

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