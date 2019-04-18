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Мексика осудила новые санкции США против Кубы

​Мексика осудила новые санкции США против Кубы

Власти Мексики осудили применение новых санкций США против Кубы, пообещав принять меры для защиты своих компаний, как передает Report со ссылкой на РИА Новости говорится в заявлении МИД страны.

В среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут продлевать мораторий на исполнение закона, который разрешает подавать против Кубы и иностранных компаний иски по собственности, изъятой у американцев после революции на острове.

"Правительство Мексики сожалеет о решении США применить впервые в истории раздел третий закона Хелмса-Бертона, который позволит американским гражданам подавать со 2 мая этого года иски против компаний, которые используют конфискованную после кубинской революции 1959 года собственность", - говорится в коммюнике мексиканского ведомства.

По мнению официального Мехико, такая мера может ударить по иностранным компаниям, занимающимся бизнесом на Кубе и с Кубой. "Поэтому правительство Мексики защитит мексиканские компании, которые ведут бизнес с Кубой или имеют к нему интерес и могут пострадать", - отмечается в документе.

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