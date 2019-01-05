Мексика не намерена разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Правительство Мексики не намерено разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой, несмотря на заявление «Группы Лимы».

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Максимилиано Рейес.

«Мексика продолжит поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой, чтобы таким образом иметь возможность с интересом изучить предложения о дипломатических действиях со стороны различных политических и общественных сил, которые делаются для облегчения сближения, понимания и достижения договоренностей», – сообщил Рейес.

По его словам, Мексика будет «смотреть на ситуацию с точки зрения возможностей содержательного диалога» для того, чтобы добиться условий «необходимой стабильности в развитии венесуэльского народа в рамках мира, демократии и безопасности».