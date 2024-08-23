О нас

Мексика направила США ноту протеста из-за заявлений американского посла

Мексика направила США ноту протеста из-за заявлений американского посла Мексика направила ноту протеста Соединенным Штатам в связи с заявлениями американского посла Кена Саласара о судебной реформе в стране.
Другие страны
23 августа 2024 г. 19:31
Мексика направила США ноту протеста из-за заявлений американского посла

Мексика направила ноту протеста Соединенным Штатам в связи с заявлениями американского посла Кена Саласара о судебной реформе в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, текст документа обнародовал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Заявление посла США, выражающее его позицию по данному вопросу, находящемуся исключительно в мексиканской компетенции, является неприемлемой акцией вмешательства, противоречит суверенитету Мексиканских Соединенных Штатов", - говорится в ноте.

В документе отмечается, что судебная реформа нацелена на укрепление правового государства и проводится в строгом соответствии с конституцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi