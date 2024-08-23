Мексика направила США ноту протеста из-за заявлений американского посла

Мексика направила ноту протеста Соединенным Штатам в связи с заявлениями американского посла Кена Саласара о судебной реформе в стране.

Мексика направила ноту протеста Соединенным Штатам в связи с заявлениями американского посла Кена Саласара о судебной реформе в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, текст документа обнародовал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Заявление посла США, выражающее его позицию по данному вопросу, находящемуся исключительно в мексиканской компетенции, является неприемлемой акцией вмешательства, противоречит суверенитету Мексиканских Соединенных Штатов", - говорится в ноте.

В документе отмечается, что судебная реформа нацелена на укрепление правового государства и проводится в строгом соответствии с конституцией.