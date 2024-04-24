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Мексика намерена сотрудничать с NASA в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи

Мексика намерена сотрудничать с NASA в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи Мексика планирует сотрудничать с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 05:42
Мексика намерена сотрудничать с NASA в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи

Мексика планирует сотрудничать с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи.

Как передает Report, об этом сообщил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам состоявшейся в Мехико встречи с директором NASA Биллом Нельсоном.

"Будет осуществляться сотрудничество в области борьбы с пожарами, водоснабжения и использования близлежащих спутников для связи на всей территории Мексики", - написал глава государства на своей странице в X (ранее Twitter).

Лопес Обрадор сообщил, что, помимо Нельсона, во встрече приняла участие заместитель директора NASA Памела Мелрой.

"Мы также прикладываем усилия к тому, чтобы молодая мексиканская астронавтка Катя Эчазаррета снова смогла полететь в космос", - добавил Лопес Обрадор.

В июне 2022 года уроженка города Гвадалахара, инженер по профессии, стала первой родившейся в Мексике женщиной и самой молодой американкой, побывавшей в космосе. Она совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard американской компании Blue Origin вместе с еще пятью туристами на борту.

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