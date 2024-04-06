Мексика намерена обратиться в суд ООН после штурма посольства полицией Эквадора

Власти Мексики намерены обратиться в Международный суд ООН после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Власти Мексики намерены обратиться в Международный суд ООН после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена на странице внешнеполитического ведомства страны в соцсети "X".

"Мексика обратится в Международный суд ООН с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - подчеркнула она.

Бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что он попросил предоставить ему убежище в посольстве страны в Кито. Посольство отказалось впустить полицию для ареста Гласа.