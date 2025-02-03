Мексика начнет развертывание подразделений военных на границе с США

Мексика приступит к незамедлительному развертыванию подразделений Нацгвардии на границе с США.

Мексика приступит к незамедлительному развертыванию подразделений Нацгвардии на границе с США.

Как передает Report , об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо уже готовит план развертывания подразделений нацгвардии на границе с США, чтобы мы могли незамедлительно приступить к его реализации", - сообщила президент.

Шейнбаум добавила, что направление военных в приграничные районы также отвечает интересам Мексики и позволит, помимо прочего, противостоять контрабанде оружия из США.

Ранее президент Мексики после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщила, что действие введенных Вашингтоном 1 февраля пошлин в размере 25% на импорт мексиканских товаров приостанавливается на месяц. Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей Мексика направит 10 тыс. сотрудников Нацгвардии для предотвращения незаконного трафика наркотиков в США.