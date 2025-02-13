Мексика может подать в суд на Google за смену названия одноименного залива

Власти Мексики рассматривают возможность подать в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.

Власти Мексики рассматривают возможность подать в суд на корпорацию Google за переименование Мексиканского залива в Американский в картографическом сервисе Google Maps.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Если они (корпорация Google - ред.) продолжат настаивать, мы думаем подать иск, потому что они даже называют [Мексиканский залив Американским] на мексиканской территории, на нашем континентальном шельфе", - отметила Шейнбаум.

Она сообщила, что власти Мексики также получили ответ от американской корпорации на направленное ранее письмо, в котором правительство республики разъяснило Google ошибочность шага по переименованию Мексиканского залива в Американский.

"Сейчас у нас возник спор с Google, если потребуется, мы подадим гражданский иск, потому что в Соединенных Штатах вы видите залив Американским, в других местах - Мексиканский залив, они не правы", - подчеркнула мексиканский президент.