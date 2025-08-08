Мексика исключила возможность военного вмешательства США в борьбу с наркокартелями

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что возможные военные операции США против латиноамериканских наркокартелей не затронут территорию страны.

Как передает Report, об этом она заявила журналистам.

"Это не имеет отношения к мексиканской территории. Это касается их страны, не нашей территории. Мы ясно дали понять, что это неприемлемо, не предусмотрено ни одним соглашением и никогда не обсуждалось как возможный вариант. Когда это поднималось, мы всегда отвечали: “нет”. Мы готовы сотрудничать иными способами, но не так", - подчеркнула она.

Ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, предусматривающую подготовку Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке, включая применение военной силы за пределами Штатов.