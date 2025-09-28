Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 03:39
    Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия

    Мексика и США договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту оружия.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского МИД по итогам состоявшейся в американском Мак-Аллене (штат Техас) рабочей встречи чиновников двух стран.

    "Представители Совета безопасности Мексики встретились в городе Мак-Аллене с коллегами из правительства США для проведения первого заседания Группы по реализации соглашений в области безопасности Мексика-США. Целью этого механизма является контроль за выполнением совместных действий в рамках программы сотрудничества по охране границы и применению закона, согласованной двумя правительствами", - отметили в ведомстве.

    Там анонсировали запуск инициативы "Миссия Кортафуэгос: Вместе против незаконного трафика огнестрельного оружия", целью которой является пресечение нелегального потока оружия через общую границу. Отмечается, что среди основных задач инициативы - увеличение числа пограничных операций по предотвращению ввоза оружия в Мексику и наращивание обмена информацией.

    Кроме того, намечено создание двусторонней рабочей группы для борьбы с трансграничными незаконными финансовыми переводами и конфискацией активов, а также усиление сотрудничества в сфере предотвращения кражи топлива.

