Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Об этом она сказала во вторник, выступив с телеобращением, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Выход со сделкой - это наилучшие решение, так что нам необходимо дальнейшее продление статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС], такое [продление], чтобы оно было наиболее коротким и закончилось, когда мы согласуем сделку", - сказала Мэй.

Премьер отметила, что для разрешения политического кризиса, в котором страна оказалась из-за невозможности сторонников различных подходов к Brexit прийти к общему знаменателю, требуются скоординированные шаги со стороны всех партий. В этой связи она пообещала провести консультации с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбиным, чтобы вместе выработать дальнейший план Brexit.

"Сегодня я принимаю меры для того, чтобы выйти из этого тупика: я предлагаю сесть за стол переговоров с лидером оппозиции и попытаться согласовать план, которого мы оба будем придерживаться для обеспечения выхода из Европейского союза с заключенной сделкой", - сказала она.