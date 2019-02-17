Мэй в письме призвала консерваторов сплотиться перед брекситом

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо членам Консервативной партии, в котором призвала их сплотиться перед брекситом, передает Report.

Как сообщает The Guardian, Мэй выразила в письме своё разочарование голосованием в парламенте 14 февраля, в результате которого предлагаемые правительством поправки об условиях выхода Британии из ЕС были отклонены.

«Без соглашения о выходе мы рискуем, что в парламенте появится сила, которая остановит брексит полностью», — говорится в письме Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй намерена продолжить переговоры с Европейским союзом и добиваться внесения изменений в соглашение по брекситу.

В январе Мэй призывала британских депутатов всех партий объединиться и сосредоточиться на дальнейших решениях по выходу Британии из ЕС.