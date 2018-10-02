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    Мэй расcказала о судьбе мигрантов после Brexit

    © REUTERS/ Richard Pohle

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Высокая квалификация работников станет приоритетом при получении права на работу в Великобритании после Brexit. Об этом сообщила вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает агентство Reuters.

    По словам Мэй, практике привлечения низкоквалифицированной рабочей силы в Соединенном Королевстве будет положен конец после выхода из Евросоюза.

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