Мэй расcказала о судьбе мигрантов после Brexit

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Высокая квалификация работников станет приоритетом при получении права на работу в Великобритании после Brexit. Об этом сообщила вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает агентство Reuters.

По словам Мэй, практике привлечения низкоквалифицированной рабочей силы в Соединенном Королевстве будет положен конец после выхода из Евросоюза.