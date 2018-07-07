Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попробует подорвать сделку по Brexit

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Премьер призвала правящую Консервативную партию объединиться и двигаться по пути к сделке с Брюсселем.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала снять с поста главу британского МИД Бориса Джонсона, если он попробует подорвать сделку по Brexit.

По информации издания, Мэй обратилась к консерваторам с заявлением об отставке тех министров, которые выскажут недовольство её переговорным планом с Евросоюзом.

"Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена", - приводит издание слова Мэй.