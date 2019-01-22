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    Мэй представила "план Б" по выходу Великобритании из ЕС

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Как отмечают журналисты, "план Б" по выходу королевства из состава Евросоюза мало чем отличается от своего первоначального варианта. 

    Как передает Report, почти единственным отличием называется предложенная отмена сбора в размере 65 фунтов для граждан ЕС, которые хотят остаться в Великобритании.

    По словам Мэй, её правительство изменило свою политику и будет активнее прислушиваться к мнению народных избранников, для чего прибегло к редкому законодательному механизму — парламентскому предложению, ожидая внесения в проект Brexit свежих идей, фактически превратив его в "книгу жалоб" для депутатов.

    Однако при этом она заявила, что, несмотря на всю открытость, её команда не согласится на повторный референдум по Brexit, перенос даты выхода Великобритании из союза, а также на внесение изменений в Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. 

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