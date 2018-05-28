Мэй предложит Трампу встретиться вне Лондона, чтобы избежать протестов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит президенту США Дональду Трампу, который намеревается посетить королевство в июле, провести переговоры за пределами Лондона, чтобы избежать встречи с протестующими, несогласными с проводимой главой американской администрации политикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Sun со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его данным, британский посол в Соединенных Штатах Ким Дэррок готовится представить в Белый дом два варианта организации переговоров, и один из них будет предполагать, что лидеры двух стран встретятся в загородной резиденции Чекерс. В этой версии также предлагается организовать чаепитие Трампа и королевы Елизаветы II в Виндзорском замке (графство Беркшир), а не в столичном Букингемском дворце. По данным издания, кроме того, хозяина Белого дома попросят не посещать британский парламент.

"Два предложения, одобренных премьер-министром, будут представлены в Белый дом сэром Кимом [Дэрроком]: одно с визитом на Даунинг-стрит, а другое - организовать его в Чекерс, - цитирует газета источник. - У нас есть полные программы для обоих [вариантов], но будет очень ясно указано, что мы бы предпочли, чтобы президент [Трамп] выбрал вариант с Чекерс".

Визит в Великобританию Трамп планирует нанести 13 июля.