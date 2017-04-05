Мэй: Право граждан ЕС на свободный въезд в Британию может действовать и после Brexit

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Великобританию может продолжать действовать и после Brexit. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам.

"Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки", - заявила Т. Мэй, журналистам во время визита в Иорданию и Саудовскую Аравию.

При этом она отметила, что самым важным в Brexit для Великобритании является возможность контролировать свои границы и иммиграцию: "Именно это мы будем делать, когда выйдем из Евросоюза".