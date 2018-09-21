Мэй: Переговоры с ЕС по Brexit находятся в тупике

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления по британскому телевидению.

"Мы находимся в тупике, - сказала она. - На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений".

Она также предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению границы между двумя частями Великобритании, которая пройдет по Ирландскому морю. "Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится. Если ЕС полагает, что я так поступлю, то они совершают грубейшую ошибку".

Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны", - отметила премьер.