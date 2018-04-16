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    Мэй объяснила удар по Сирии защитой национальных интересов

    © REUTERS/Toby Melville

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон был уверен в собственной правоте, присоединившись к удару по Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава британского правительства считает, что подобным образом страна защищала национальные интересы.

    "В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия. Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще", - заявила Мэй.

    По словам Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Италии Паоло Джентелони, глава ЕС Дональд Туск, премьер Канады Джастин Трюдо выразили поддержку действиям западной коалиции. 

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