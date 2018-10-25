Мэй: Объяснение Эр-Риядом убийства Хашукджи не заслуживает доверия

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила королю Саудовской Аравии, что объяснение его страной обстоятельств смерти журналиста Джамаля Хашогджи не заслуживает доверия.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь офиса британского премьера.

"Так что остаётся острая необходимость выявить точно, что произошло. Она настоятельно призвала Саудовскую Аравию сотрудничать с турецким расследованием и быть прозрачными в отношении результатов. Важно, чтобы были установлены все факты", — говорится в сообщении.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи, известный своей критикой Эр-Рияда, исчез 2 октября. В последний раз его видели входящим в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее власти королевства объявили о смерти журналиста. Президент США Дональд Трамп назвал "худшей легендой" объяснения Эр-Рияда по делу Хашогджи.