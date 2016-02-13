Медведев заявил о новой холодной войне между Россией и НАТО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Российский премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения между странами НАТО и Россией как начало новой холодной войны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой холодной войны", - заявил Медведев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то для НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран. Снимают пугающие фильмы, в которых русские начинают ядерную войну. Я иногда думаю: мы в 2016 сегодня или в 1962?" - добавил он.

"Наш интенсивный диалог о будущей архитектуре евроатлантической безопасности, глобальной стабильности, региональных угрозах сейчас особенно необходим. Считаю ненормальным, что по многим направлениям он просто полностью оборвался", - заметил Дмитрий Медведев.