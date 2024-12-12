О нас

Медведев: Товарооборот между РФ и КНР к концу года достигнет 240 млрд долларов

Медведев: Товарооборот между РФ и КНР к концу года достигнет 240 млрд долларов Товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно 240 млрд долларов.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 16:12
Медведев: Товарооборот между РФ и КНР к концу года достигнет 240 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно 240 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Мы (с председателем КНР Си Цзиньпином) обсуждали экономику, говорили о том, что несмотря на противодействие, которое оказывается нашим странам со стороны других недружественно настроенных государств, прежде всего это страны англосаксонского мира, товарооборот остается на очень высоком уровне... Санкции вводят, а товарооборот в настоящий момент в конце года, по всей вероятности, будет на уровне 240 млрд долларов", - сказал он.

Отметим, что Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi