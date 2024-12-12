Медведев: Товарооборот между РФ и КНР к концу года достигнет 240 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно 240 млрд долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем достигнет к концу 2024 года примерно 240 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Мы (с председателем КНР Си Цзиньпином) обсуждали экономику, говорили о том, что несмотря на противодействие, которое оказывается нашим странам со стороны других недружественно настроенных государств, прежде всего это страны англосаксонского мира, товарооборот остается на очень высоком уровне... Санкции вводят, а товарооборот в настоящий момент в конце года, по всей вероятности, будет на уровне 240 млрд долларов", - сказал он.

Отметим, что Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.