Медведев: смена власти в Сирии может пройти легитимно через нацпримирение

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Смена власти в Сирии может произойти легитимным путем через национальное примирение; будет ли в новой политической конструкции место для нынешнего президента САР Башара Асада — решать сирийцам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Второму телеканалу Израиля.

"Если и говорить о смене власти там, то это должно произойти легитимным путем. Каким путем? Это должно быть национальное примирение. Различные стороны конфликта должны сесть за один стол, кроме отъявленных террористов, с которыми разговаривать бессмысленно, их нужно уничтожать. В результате должна возникнуть новая политическая конструкция. Будет ли в ней место для Башара Асада или еще кого-то, мы не знаем, это не наше дело, пусть решают сами сирийцы", — сказал Медведев в интервью Второму телеканалу Израиля.

Он отметил, что лично знаком с Асадом, "к нему можно по-разному относиться: кто-то его любит, кто-то его не любит", но в настоящий момент он единственный легально действующий орган власти в Сирии, легитимный президент.

"Чего бы точно не хотелось – не хотелось бы, чтобы Сирия распалась на целый ряд анклавов, на целый ряд частей (типа того, что произошло в Ливии) и в результате каждая эта часть контролировалась бы сепаратными террористическими группировками. Это было бы очень опасно – для всех, в том числе для Израиля", — сказал Медведев.

Премьер-министр РФ также рассказал, что он был в Сирии и видел это государство до всего случившегося.

"Это было самое, может быть, спокойное и цивилизованное арабское государство на Ближнем Востоке. В сирийском государстве плюс-минус обеспечивался баланс интересов всех этнических группировок и всех вероисповеданий. Я имею в виду и шиитов, и суннитов, и алавитов, и друзов, и христиан. Это очень важно для того, чтобы государство функционировало. В дальнейшем произошло то, что произошло. Это печально и это источник дестабилизации для всего Ближнего Востока", — отметил глава правительства РФ.