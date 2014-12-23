Медведев предупредил о реакции России на новые санкции

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России придется реагировать на отмену внеблокового статуса Украины и на американский закон об антироссийских санкциях. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, глава российского правительства написал на своей странице в Facebook.

"Оба этих решения будут иметь крайне негативные последствия", — подчеркнул Медведев, говоря о подписанном американским президентом акте "О поддержке свободы на Украине" (Ukraine Freedom Support Act 2014) и решении киевских властей отменить внеблоковый статус.

По словам Медведева, из-за американского закона об антироссийских санкциях отношения России и США "будут отравлены на десятилетия". По мнению главы правительства, документ нацелен на "введение санкций в отношении России и на оказание дополнительной помощи Украине".

Медведев также отметил, что решение киевских властей отменить внеблоковый статус превращает Украину в потенциального военного противника России. "Президент Украины направил в Верховную Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса своего государства. По сути — заявку на вступление в НАТО",— написал премьер-министр.