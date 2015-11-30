Премьер-министр РФ: Постановление России по Турции подпишут в ближайшее время

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Постановление правительства РФ о специальных экономических мерах в отношении Турции будет подписано в самое ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник.

"Постановление правительства будет подписано в самое ближайшее время", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции. В частности, президент поручил ввести запрет на чартерные воздушные перевозки между странами, запретил работодателям с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции, постановил запретить или ограничить деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций на территории России и распорядился запретить или ограничить ввоз отдельных турецких товаров.