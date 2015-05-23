Медведев: Отмена ограничений на импорт с Запада может быть продлена

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Власти России могут продлить отмену ограничений на ввоз с Запада сельхозпродукции для его производства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев.

"Мы уже корректировали кое-что, но это касалось не отдельных продуктов питания, хотя и это решение было принято в отношении детского питания, а касалось тех видов сельхозпродукции, которую мы вынуждены завозить для того, чтобы впоследствии заниматься производством, ну, в частности, рыборазведением. Мальки рыб, например, те же самые. Мы такие решения уже принимали. И вполне вероятно, нам придется принимать их дальше", — заявил Медведев в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу".

Правительство России 7 августа приняло постановление, ограничивающее импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции против России — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список ограничений попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры, молочная продукция, орехи, а также рыба.