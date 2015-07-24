Медведев назвал прагматизмом продление российских контрсанкций

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Продление российских контрсанкций на год - это прагматизм. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую характеристику дал решению руководства страны премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телерадиокомпании "Радио и Телевидение Словения".

"Почему они рассчитаны на год? Это не для того, чтобы сделать европейцам побольнее, что называется, это сугубо прагматическая история", — отметил Медведев.

Глава правительства пояснил, что ответные меры Москвы связаны с продовольствием. "И, вы знаете, мы сейчас активно занимаемся замещением продуктов питания, производим их в стране", — сказал он.

Медведев напомнил, что Россия — это огромная страна, у которой огромное сельское хозяйство. "Уж точно мы себя накормить можем. И сельхозцикл рассчитан на год, чтобы наши аграрии планировали это на более длительный срок", — добавил он.

Именно с этим, по словам премьера, связано решение пролить антисанкции не на полгода, как Евросоюз, а на год.

"У нас нет желания специально показать, какие мы крутые и что мы продлеваем все это на более длительный период. Нет. Но мы будем, конечно, свои в этом смысле национальные интересы, национальных производителей защищать", — подчеркнул Медведев.

При этом, по его мнению, точку в "санкционной войне" должна поставить Европа. "Что называется, не мы этот процесс начали, я уверен, что и не мы его будем завершать", — сказал он.

"В любом случае всякого рода ограничения политические исчезают, а торговые отношения, а тем более добрые отношения между странами, между народами, симпатии между людьми, всегда остаются и превалируют над этим", — заметил премьер.