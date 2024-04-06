О нас

Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall

Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall Лидеры стран НАТО, и в частности французский президент Эмманюэль Макрон, - фактические пособники теракта в подмосковном Crocus City Hall.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 17:26
Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall

Лидеры стран НАТО, и в частности французский президент Эмманюэль Макрон, - фактические пособники теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отметил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев пояснил, что как пособников можно рассматривать "высшие должностные лица стран НАТО", включая Макрона. Причина этого - "риторика, его действия, а главное - его санкции на тайные операции с бандеровским режимом".

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта, - делает вывод зампред СБ РФ. - Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Medvedev claims Macron is sponsor of terrorist act in Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке Medvedev: “Crocus City Hall”da törədilən terror aktının sponsoru Makrondur

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi