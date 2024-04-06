Медведев назвал лидеров НАТО и президента Франции спонсорами теракта в Crocus City Hall

Лидеры стран НАТО, и в частности французский президент Эмманюэль Макрон, - фактические пособники теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Лидеры стран НАТО, и в частности французский президент Эмманюэль Макрон, - фактические пособники теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это отметил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев пояснил, что как пособников можно рассматривать "высшие должностные лица стран НАТО", включая Макрона. Причина этого - "риторика, его действия, а главное - его санкции на тайные операции с бандеровским режимом".

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта, - делает вывод зампред СБ РФ. - Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России".