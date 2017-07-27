Медведев назвал фантастической трагикомедией лишение Саакашвили гражданства Украины

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев комментировал складывающуюся вокруг лишения бывшего президента Грузии и председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили украинского гражданства, назвав ее «фантастической трагикомедией».

Как передает Report, об этом он написал в своем Facebook.

«Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on», — написал Медведев.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. Тогда же он занял пост председателя Одесской областной администрации. Грузинского гражданства он был лишен в декабре 2015 года. Причиной лишения украинского гражданства стало сокрытие им факта о том, что он находится под следствием в Грузии.