Медведев: легитимность ударов по ИГ в Сирии и Ираке без санкции СБ ООН вызывает сомнения

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Легитимность операций международной коалиции против террористической организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке без санкции ООН вызывает сомнения. Такое мнение высказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Поддержку иракским вооруженным силам в борьбе с исламистами оказывает антиигиловская коалиция, возглавляемая США", - напомнил он.

Понимаем, что это делается с одобрения и по просьбе иракского правительства; в то же время коалиция была создана в обход Совета Безопасности ООН и распространила свои действия на территорию Сирии без согласия её правительства

"Это создает серьезные сомнения в плане легитимности таких действий", - считает премьер. "Кстати, и недавние удары турецкой авиации в Ираке не могут не вызывать аналогичных вопросов", - заявил он.