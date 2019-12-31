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Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа

Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре во вторник "договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию". 

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе кабинета министров РФ добавили, что Медведев и Лукашенко "обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством".

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