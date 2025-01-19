Медведев: Байден из-за Украины развязал войну Запада против РФ

Президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.

Президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на это указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В последнее время он явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее. А вот к этому Байден оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы", - подытожил Медведев.

По его словам, администрация Байдена на российском треке сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам.

По мнению Медведева, "вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго" и полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия.