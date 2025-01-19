Президент США Джо Байден из-за Украины, по сути, развязал войну коллективного Запада против России, едва не перешедшую в ядерный конфликт.
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"В последнее время он явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьезнее. А вот к этому Байден оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы", - подытожил Медведев.
По его словам, администрация Байдена на российском треке сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам.
По мнению Медведева, "вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго" и полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия.