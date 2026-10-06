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    Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело женщины

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 18:09
    Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело женщины

    Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело женщины.

    Об этом передает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

    Сообщается, что семья приехала на кладбище в Магадане, чтобы навестить могилу родственницы, умершей в конце февраля, однако обнаружила разрытое захоронение и сломанную оградку. Тело женщины исчезло, а вокруг могилы были разбросаны остатки одежды. Сотрудники кладбища заявили, что ничего не видели.

    Родственники самостоятельно начали поиски и примерно в 300 метрах от кладбища, в лесу, обнаружили около десяти черепов и множество костей. При осмотре территории возле разрытой могилы и на территории кладбища были также обнаружены следы крупного медведя.

    По предварительным данным, хищник мог обитать в этой местности длительное время и, предположительно, не впервые разрывать могилы.

    Семья обратилась в полицию и мэрию Магадана. Вопрос о дальнейших действиях в связи с появлением медведя должны решить власти.

    Медведь Магадан Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada ayı qəbri qazaraq qadın meyitini aparıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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