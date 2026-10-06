Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело женщины.

Об этом передает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Сообщается, что семья приехала на кладбище в Магадане, чтобы навестить могилу родственницы, умершей в конце февраля, однако обнаружила разрытое захоронение и сломанную оградку. Тело женщины исчезло, а вокруг могилы были разбросаны остатки одежды. Сотрудники кладбища заявили, что ничего не видели.

Родственники самостоятельно начали поиски и примерно в 300 метрах от кладбища, в лесу, обнаружили около десяти черепов и множество костей. При осмотре территории возле разрытой могилы и на территории кладбища были также обнаружены следы крупного медведя.

По предварительным данным, хищник мог обитать в этой местности длительное время и, предположительно, не впервые разрывать могилы.

Семья обратилась в полицию и мэрию Магадана. Вопрос о дальнейших действиях в связи с появлением медведя должны решить власти.