О нас
Report Georgia
Аудио новости

Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии

Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны.
Другие страны
18 июня 2021 г. 05:46
Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии

Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что после проникновения зверь напал на одного из военнослужащих авиабазы.

По данным телеканала NHK, ранее в пятницу медведь напал на 80-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые проживают в Саппоро. Они были доставлены в больницу.

Власти Японии в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны, что стало рекордом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada hərbi təyyarə bazasına ayı girib

Экслюзивные новости

Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi