Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии

Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны.

Медведь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных Сил самообороны Японии, которая находится в городе Саппоро на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что после проникновения зверь напал на одного из военнослужащих авиабазы.

По данным телеканала NHK, ранее в пятницу медведь напал на 80-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые проживают в Саппоро. Они были доставлены в больницу.

Власти Японии в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 года - 31 марта 2021 года) зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны, что стало рекордом.