​Медведь насмерть растерзал охотника на Камчатке

На Камчатке на одной из рек медведь напал на мужчину. Об этом пишут местные СМИ, передает Report.

Трагедия произошла накануне в Усть-Большерецком районе между реками Утка и Митога.

Мужчина отправился на охоту в одиночку и пропал. Как выяснилось позже, охотника растерзал медведь. Спустя время останки мужчины обнаружили местные жители, охотившиеся неподалеку.

Специалисты, прибывшие на место трагедии, обнаружили хищника недалеко от места убийства и были вынуждены его застрелить.