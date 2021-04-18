Медсестра задержана за угрозы убить вице-президента США

Во Флориде задержали местную жительницу за угрозы убить вице-президента США Камалу Харрис

Во Флориде задержали местную жительницу за угрозы убить вице-президента США Камалу Харрис.

Как передает Report со ссылкой на издание Miami Herald, 39-летняя медсестра-афроамериканка Нивиан Пети Фелпс записала находящемуся в тюрьме мужу несколько видео, в которых угрожала убить политика, причем она даже называла дату покушения.

Фелпс также выражала сомнения в том, что Харрис является афроамериканкой.

Судья счел Фелпс, являющейся матерью троих детей, опасной для общества и постановил заключить ее под стражу на время следствия. В случае признания ее виновной ей грозит до пяти лет тюрьмы.