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Медсестра задержана за угрозы убить вице-президента США

Медсестра задержана за угрозы убить вице-президента США Во Флориде задержали местную жительницу за угрозы убить вице-президента США Камалу Харрис
Другие страны
18 апреля 2021 г. 08:20
Медсестра задержана за угрозы убить вице-президента США
Камала Харрис

Во Флориде задержали местную жительницу за угрозы убить вице-президента США Камалу Харрис.

Как передает Report со ссылкой на издание Miami Herald, 39-летняя медсестра-афроамериканка Нивиан Пети Фелпс записала находящемуся в тюрьме мужу несколько видео, в которых угрожала убить политика, причем она даже называла дату покушения.

Фелпс также выражала сомнения в том, что Харрис является афроамериканкой.

Судья счел Фелпс, являющейся матерью троих детей, опасной для общества и постановил заключить ее под стражу на время следствия. В случае признания ее виновной ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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