Медсестра в США получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов

Медсестра вводила в больнице города Кларксбург смертельные дозы инсулина ветеранам, участвовавшим во Второй мировой войне (1939-1945) и Корейской войне (1950-1953)

Медсестра Рета Мэйс, убившая путем смертельных инъекций в Западной Вирджинии семерых ветеранов, была приговорена во вторник судом Северного округа этого штата к семи пожизненным срокам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, медсестра в период с июля 2017 года по июнь 2018 года вводила в больнице города Кларксбург смертельные дозы инсулина ветеранам в возрасте от 81 года до 96 лет, участвовавшим во Второй мировой войне (1939-1945) и Корейской войне (1950-1953). Ей инкриминировались убийство семи человек и попытка убийства еще одного.

Газета USA Today отмечает, что в июле 2017 года Мэйс начала заступать на ночные дежурства, именно с этого времени стали фиксироваться загадочные случаи смерти пожилых пациентов больницы. В ходе проверки выяснилось, что инсулин - препарат, позволяющий регулировать уровень сахара в крови, - хранился без должного контроля, чем пользовалась медсестра. Расследование ряда подозрительных летальных исходов началось только в 2018 году.