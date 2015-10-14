Медорганизация: Число жертв теракта в Анкаре возросло до 106

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число жертв субботнего теракта в столице Турции возросло до 106.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду Медицинская палата Анкары.

"По обновленным данным, количество погибших при теракте возросло до 106 человек. 89 человек продолжают лечение в больницах, 20 из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении Медицинской палаты Анкары.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Два взрыва прогремели в субботу в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны.

Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. По официальным данным, погибли 97 человек, более 500 обратились в медучреждения.