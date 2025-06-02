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Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций.
Другие страны
2 июня 2025 г. 21:16
Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций и длилась 2,5 часа", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что общение руководителей делегаций "предопределило эффективный ход дальнейших переговоров".

Отметим, что второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Medinski və Umerov İstanbulda danışıqlardan əvvəl ikitərəfli görüş keçirib

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