Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций.

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций и длилась 2,5 часа", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что общение руководителей делегаций "предопределило эффективный ход дальнейших переговоров".

Отметим, что второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле.