Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций.
Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций и длилась 2,5 часа", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что общение руководителей делегаций "предопределило эффективный ход дальнейших переговоров".
Отметим, что второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле.