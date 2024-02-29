Мединский: Делегация России готова поехать в Турцию на переговоры с Украиной

Российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию.

Российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

"Дадут поручение - поедем", - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара предложила Москве и Киеву площадку для переговоров. Он отметил, что участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине. Заявление президента Турции было сделано в Албании, на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".