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Мединский: Делегация России готова поехать в Турцию на переговоры с Украиной

Мединский: Делегация России готова поехать в Турцию на переговоры с Украиной Российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 13:20
Мединский: Делегация России готова поехать в Турцию на переговоры с Украиной

Российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

"Дадут поручение - поедем", - сказал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара предложила Москве и Киеву площадку для переговоров. Он отметил, что участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине. Заявление президента Турции было сделано в Албании, на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

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Версия на английском языке Russian delegation ready to hold talks with Ukraine in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Rusiya nümayəndə heyəti Türkiyədə Ukrayna ilə danışıqlar aparmağa hazırdır

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