Медики опасаются эпидемии холеры на терпящем бедствие Гаити

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Международный Красный Крест опасается, что Гаити угрожают вспышки эпидемий, наиболее вероятная из которых - заболевание холерой. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, организация в экстренном порядке выделила островному государству 6,9 млн долларов.

Гаити уже пережила эпидемию холеры, начавшуюся после мощного землетрясения 2010 года. В 2011 году министерство здравоохранения страны обнародовало данные, согласно которым жертвами эпидемии тогда стали 4549 человек, заражены были более 230 тыс.

По словам медиков, на сегодняшний день есть все предпосылки к тому, что такое может повториться. Они призывают страны оказать Гаити посильную помощь, особенно в том, что касается продовольствия, питьевой воды и медикаментов.