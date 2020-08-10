Медики обнаружили новый неожиданный симптом COVID-19

После обследования 62-летнего пациента из Чикаго, который не страдал какими-либо симптомами коронавирусной инфекции, а том числе кашлем, температурой или болью в груди, эксперты отметили, что его в течение четырёх суток мучала икота.

После обследования 62-летнего пациента из Чикаго, который не страдал какими-либо симптомами коронавирусной инфекции, а том числе кашлем, температурой или болью в груди, эксперты отметили, что его в течение четырёх суток мучала икота.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Медики подчеркнули, что это был первый официально зарегистрированный случай, когда больной COVID-19 имел такую проблему. Из-за этого врачи просят обращать пристальное внимание на икоту, которая может говорить о заболевании.

Специалисты также отметили, что COVID-19 всё ещё не изучен до конца, по этой причине необходимо подмечать каждое нетипичное проявление болезни.