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Медики обнаружили новый неожиданный симптом COVID-19

Медики обнаружили новый неожиданный симптом COVID-19 После обследования 62-летнего пациента из Чикаго, который не страдал какими-либо симптомами коронавирусной инфекции, а том числе кашлем, температурой или болью в груди, эксперты отметили, что его в течение четырёх суток мучала икота.
Другие страны
10 августа 2020 г. 04:27
Медики обнаружили новый неожиданный симптом COVID-19

После обследования 62-летнего пациента из Чикаго, который не страдал какими-либо симптомами коронавирусной инфекции, а том числе кашлем, температурой или болью в груди, эксперты отметили, что его в течение четырёх суток мучала икота.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Медики подчеркнули, что это был первый официально зарегистрированный случай, когда больной COVID-19 имел такую проблему. Из-за этого врачи просят обращать пристальное внимание на икоту, которая может говорить о заболевании.

Специалисты также отметили, что COVID-19 всё ещё не изучен до конца, по этой причине необходимо подмечать каждое нетипичное проявление болезни.

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